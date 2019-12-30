الامارات | الوهيبي: «أبطال المستقبل» يجهز منتخب السباحة لمونديال أبوظبي 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن الوهيبي: «أبطال المستقبل» يجهز منتخب السباحة لمونديال أبوظبي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد السباحة، مدير بطولة العالم 2020، عبدالله الوهيبي، أن مجلس أبوظبي الرياضي أطلق مشروع «أبطال المستقبل» لتجهيز منتخب السباحة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة (أبوظبي 2020)، التي ستقام في ديسمبر المقبل، وأشار إلى أنه تم اعتماد اللجنة التي ستدير المشروع الذي سينطلق في الثاني من يناير المقبل، بالتعاون مع اتحاد السباحة.

وقال الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم التعاقد مع المدير الفني، الأسترالي جون ستاتيس، مديراً فنياً للمشروع، بجانب وجود عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة رئيس اللجنة الفنية لبطولة العالم 2020 عبدالله الزحمي، وعمرو بدوي منسقاً فنياً وإدارياً، وعبيد الجسمي مديراً، وأحمد الغيطاني مدرب منتخب السباحة، وصالح القبيسي وعبدالله الكعبي مدربين».

وأضاف: «المشروع يهدف إلى تجهيز عدد من السباحين والسباحات، والظهور بشكل جيد خلال البطولة التي تستضيفها أبوظبي، حيث اعتمد مجلس أبوظبي الرياضي كل تفاصيل المشروع، والدعم المادي الخاص به، في خطوة تهدف إلى بناء منتخب جاهز للمشاركة، وذلك بالتعاون مع اتحاد السباحة».