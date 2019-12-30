الامارات | كبار دوري «الهواة» ينجون بجلودهم من خسائر مؤكدة

شكرا لقرائتكم خبر عن كبار دوري «الهواة» ينجون بجلودهم من خسائر مؤكدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين نموذجاً جديداً جسد ارتفاع المستوى الفني للفرق وانحسار الفارق الفني بينها، خصوصاً أن الفرق الخاسرة كافحت بإصرار على قلب النتيجة لصالحها أمام الفرق الكبيرة المرشحة للصعود.

وحققت الفرق المتنافسة على الصعود وهي دبا الحصن ودبا الفجيرة والإمارات انتصارات صعبة، وبعد ان تأخرت في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة في مبارياتها، بينما لم يلعب البطائح لتمتعه براحة الانتظار.

وأقيمت خمس مباريات خلال الجولة أسفرت عن فوز دبا الحصن على التعاون (2-1)، وهي نتيجة فوز دبا الفجيرة على العربي، بينما فاز الإمارات على الذيد (4-3)، والحمرية على العروبة (1-0)، ومصفوت على مسافي (2-0).

وشهدت المباريات التي كان أطرافها الفرق المتنافسة على الصعود تأخرها في النتيجة، قبل أن تتمكن من تغيير النتيجة لصالحها بعد تقدم الذيد على الإمارات بهدفين نظيفين، والعربي على دبا الفجيرة بهدف.

وكانت النتيجة الأبرز عندما تأخر دبا الحصن بهدف حتى الدقيقة (75)، ثم اضاع خلالها ضربتي جزاء عن طريق هداف الفريق البرازيلي روفائيل سانتياغو، وهي المباراة التي شهدت احتساب حكم المباراة أحمد حسين بلال أربع ضربات جزاء، ثلاث منها لدبا الحصن استثمر واحدة فقط، كما سجل التعاون من ضربة جزاء ايضاً.

وبموجب هذه النتائج واصل دبا الحصن صدارته برصيد (17) نقطة، يليه الإمارات ثانياً برصيد (15) نقطة، ثم دبا الفجيرة ثالثاً برصيد (14) نقطة، ثم كل من البطائح ومصفوت ولكل منهما (11) نقطة يليهما الحمرية (9)، ثم الذيد (7)، والعربي (6)، والعروبة (5)، والتعاون (نقطة واحدة)، ومسافي (من دون نقاط).

البلوشي: تراخينا بعد العين

وصف مدرب دبا الحصن سليمان حسن البلوشي، فريقه بأنه نجا من فخ مباراة التعاون محققاً فوزاً صعباً للغاية يتوجب على اللاعبين الاستفادة منه كدرس مهم للمستقبل، واصفاً تحقيق الفوز في أي من ملاعب الذيد والتعاون ومصفوت بأنه يعد انجازاً لكون الملاعب صغيرة وتوصف عادة بالعنيدة على الفرق الزائرة.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «لقد كانت قيمة المباراة اكبر من ثلاث نقاط لظروفها وصعوبتها، ولولا الإصرار على الفوز، للحفاظ على الصدارة لما تمكن الفريق من العودة بالنتيجة، واعتبر البلوشي حدوث أربع ضربات جزاء في المباراة يؤكد قوتها الهجومية من قبل الفريقين»، موضحاً: «طالبت اللاعبين بالتركيز العالي، وحدثتهم أن المباراة امام التعاون ستكون صعبة وليست اقل صعوبة من مواجهة أي فريق قوي ومنافس، وألا ننخدع بكونه فريقاً يحتل المركز ما قبل الأخير، وحذرتهم من التراخي الذي قد يصيبهم بعد مباراة العين، التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين في كأس رئيس الدولة، بعد أن قدمنا مباراة مميزة، اشاد بها المراقبون الرياضيون وقد لمست تأثير ذلك على تدريبات الفريق، وعلى الرغم من ذلك شاب الفريق بعض حالات التراخي أمام العين».

وتابع: «استفدنا من هذه المباراة كثيراً وهي درس للمستقبل، والمهم اننا في الصدارة وتنتظرنا ثلاثة أسابيع قبل ان يعود الفريق لخوض المباريات، حيث سيتمتع دبا الحصن باستراحة الانتظار قبل أن يتوقف الدوري لأسبوعين ضمن جدول البطولة».

العجماني: الروح الرياضية غابت

اقترب فريق الإمارات من قمة الصدارة وتمكن من قلب تأخره بهدفين الى الفوز (4-3)، في مباراة شهدت اعتراضات عديدة، وتبادل الفريقان الهجمات الكثيرة على المرميين.

في جانب متصل، قال مدرب الذيد محمد العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «تمنيت أن تسود الروح الرياضية في المباراة، والتي كانت غائبة وأثرت في النتيجة بشكل واضح، وعلى الرغم من الخسارة الا أن فريقي تمكن من ضبط أعصابه لشدة ما تلقاه من خشونة زائدة، ولأنه لم يرد بالمثل اكراماً للضيف».

نتائج الجولة الـ7

فوز دبا الحصن على التعاون (2-1).

فوز دبا الفجيرة على العربي (2-1).

فوز الإمارات على الذيد (4-3).

فوز الحمرية على العروبة (1-0).

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فوز مصفوت على مسافي (2-0).

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ7

دبا الحصن (17) نقطة.

الإمارات (15) نقطة.

دبا الفجيرة (14).

البطائح (11).

مصفوت (11).

الحمرية (9).

الذيد (7).

العربي (6).

العروبة (5).

التعاون (نقطة واحدة).

مسافي (من دون نقاط).

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ضربات جزاء احتسبها

الحكم أحمد حسين،

خلال مباراة دبا الحصن

والتعاون منها ضربتان

ضائعتان للمتصدر.