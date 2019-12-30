الامارات | اليماحي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لاتحاد كلباء بسبب تعطل «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لاتحاد كلباء بسبب تعطل «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نائب رئيس شركة اتحاد كلباء، محمد اليماحي، استياءه من الخسارة التي تلقاها «النمور» أمام شباب الأهلي بخمسة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، مؤكداً أن النتيجة لا تعبّر على المردود الذي قدمه الفريق، بينما أشار إلى أنه يمتلك أدلة على أن تقنية الفيديو كانت معطلة أثناء اللعبة، التي طالب فيها لاعبو اتحاد كلباء بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بداعي عرقلة الأردني ياسين البخيت داخل منطقة جزاء شباب الأهلي.

وقال اليماحي في تصريحات صحافية: «إن اتحاد كلباء فعل كل شيء في المباراة، عن طريق اللعب بروح قتالية، والاستحواذ على الكرة، واللعب بقوة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، ولكن أحياناً تحدث أمور لا تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، إذ إننا في حيرة من أمرنا، لأننا أول من طبقنا تقنية الفيديو، ولكن ما نشاهده حالياً يوضح أنه لا تتم الاستعانة بها بالصورة الصحيحة».

وأوضح رئيس لجنة الحكام السابق أن «عدم احتساب ركلة جزاء أسهم في تغيير نتيجة المباراة»، وقال: «أنا لا أتحدث بصفتي خبيراً، أو أطالب باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يستعين بتقنية الفيديو، رغم أنه وفقاً لبروتوكول (الفار) هناك أربع حالات أساسية تتم خلالها الاستعانة بالتقنية، والحالة الأولى هي ما حدثت أثناء مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء، ولدي معلومات مؤكدة أن التقنية كانت معطلة، وأن الحكم اتخذ القرار بعدم احتساب الركلة دون التأكد عن طريق تقنية الفيديو».

وأشار اليماحي إلى أنه تم إهدار جهد اتحاد كلباء في المباراة بطريقة استفزازية، وقال: «في لحظة واحدة انهار الجهد الكبير الذي بذله الفريق في المباراة، إذ إنه ليس من المنطقي أن يكون (الفار) متعطلاً، وفي الوقت نفسه يصرّ الحكم على قراره».

وختم: «ما حدث يعدّ مأساة بالنسبة لاتحاد كلباء، في ثلاث مباريات عانينا المشكلة نفسها، أمام الجزيرة والعين وشباب الأهلي، نتمنى فقط أن يكون هناك عدل».

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أروابارينا: لم نقدم المستوى الذي ننتظره

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن «فرسان دبي» لم يقدم المستوى المنتظر منه، رغم الفوز بخمسة أهداف دون رد على اتحاد كلباء، موضحاً أن «النتيجة الكبيرة لا تعني أننا قدمنا أفضل مستوياتنا».

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي: «إن شباب الأهلي بدأ التفكير في مباراته المقبلة أمام العين»، بينما أشاد بمردود أحمد خليل وإحرازه ثلاثة أهداف، مؤكداً أن «الغزال الأسمر» يعلم جيداً أهميته للفريق، وأن الجهاز الفني سعيد بتألقه.

دا سيلفا: نطلب العدل من الحكام أمام الفرق الكبيرة

قال مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، إن «فريقه تعرّض للظلم للمرة الثانية، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة أمام شباب الأهلي»، مؤكداً أنه يطلب شيئاً واحداً فقط من الحكام، وهو أن يكون هناك عدل في إدارة مباريات اتحاد كلباء أمام الفرق الكبيرة. وأوضح في مؤتمر صحافي: «اتحاد كلباء كان بإمكانه إحراز هدف التعادل، لكن نقطة التحول كانت عدم احتساب ركلة جزاء، وارتدت الهجمة ليحرز شباب الأهلي الهدف الثاني، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى».