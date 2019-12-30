شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وست هام يعلن تعاقده مجددًا مع ديفيد مويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وست هام الإنجليزي، في بيان رسمي، تعاقده مع المدرب ديفيد مويس بعد إقالة مانويل بيليجريني من منصبه أمس.
وكانت إدارة وست هام قد قررت الاستغناء عن خدمات بيليجريني، مساء أمس، بسبب سوء النتائج في الموسم الحالي، ولمطالعة التفاصيل من هنا.
وقال وست هام في بيانه: «من دواعي سرورنا الإعلان عن عودة ديفيد مويس إلى النادي كمدرب للفريق الأول».
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