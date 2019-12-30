شكرا لقرائتكم باهر المحمدى: انا عايز ارحل عن الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح باهر المحمد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه يرفع الحرج عن مجلس ادارة نادى الاسماعيلى و يطالب بالرحيل خلال المرحلة المقبلة وهذا طلب مشروع له فى الانتقالات الشتوية القادمة .
وأشار باهر المحمدى أنه يوجد حملة كبيرة من جمهور الاسماعيلى ضدده وحمل أشارة القيادة مسئولية كبيرة عليه عقب ما كان بطل لديهم وأنه قام بالمشاركة فى مباراة الجزيرة الاماراتى رغم وفاة عمه .
حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيما بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " .
وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.
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