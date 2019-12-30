شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: دائما براهن على لاعبى بيراميدز على أثبات أنفسهم رغم تغير الاجهزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار محمود فتح الله أنه دائما يراهن على اللاعبين على أثبات أنفسهم وأخراج ما لديهم من أمكانيات رغم تغير الاجهزة الفنية الفترة الماضية وأن تم الحديث مع الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفنى الجديد للفريق و معرفة اللاعبين خلال التدريبات اليومين السابقين .
نجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .
تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .
ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .
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