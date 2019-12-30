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غوارديولا.. بين اللحاق بليفربول.. وحلم "الأبطال"

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يعيش مانشستر سيتي معاناة كبيرة هذا الموسم، إذ يبتعد عن المتصدر بفارق كبير وعدد كبير من التعثرات.

ويعاني بيب غوارديولا في موسمه الرابع مع سيتي، وهي نفس المعاناة التي واجهها في في عام 2012 حينما فقد منذ النصف الأول من الموسم بعد أن تقدم غريمه بقيادة جوزيه مورينيو بفارق يفوق 10 نقاط.

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وتشكل الإصابات هاجسا لغوارديولا، بعد غياب متكرر للمدافعين بسببها، وتراجع كبير في المستوى لبعض اللاعبين ما جعل المدرب يستعين بالبرازيلي فيرناندينيو في قلب الدفاع.

وأنفق مانشستر سيتي خلال فترة بيب غوارديولا حوالي 800 مليون يورو، وذهبت الحصة الأكبر منها للمدافعين في صفقات قياسية مثل لابورت وميندي وستونز و وولكر وكانسيلو، كلفوا خزائن النادي أكثر من 60 مليون يورو لكل واحد منهم.

وسيوجه مانشستر سيتي أنظاره هذا الموسم إلى ، فهو اللقب الذي ما زال يجري وراءه النادي الإنجليزي، إذ لم يسبق للفريق مع غوارديولا تجاوز دور ربع النهائي في ثلاث مناسبات، والمدرب الكتالوني بدوره يبحث عن اللقب الأوروبي الذي لم يحققه منذ عام 2011 حينما كان مدربا لبرشلونة.

وبدأت الصحافة البريطانية نشر شائعات تتعلق بإمكانية رحيل غوارديولا، حيث سينتهي عقده في صيف 2021.

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