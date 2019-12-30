هاشتاج #تركيا_تغزو_ليبيا يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أردوغان مصاب بالجرب

دشن عدد من رواد مواقع الأجتماعي تويتر هاشتاج #تركيا_تغزو_ليبيا وندد رواد الموقع بمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، بعد الاتفاق المشبوه الذي وقعه مع رئيسها فايز السراج.

وأكد المتابعون أن أردوغان يواصل العمل في مخططه العثماني لاحتلال المنطقة دولة تلو الأخرى، بدعوى الصداقة ومناصرة الحق، في حين يدعم الإرهاب في كل الأنحاء.

وقال الكاتب الصحفي السعودي سلمان الدوسري "كل الوعود الكلامية والمحاولات الحماسية للتقرب للعرب أثبتت أنها ليست أكثر من مقدمة لاحتلال عثماني جديد التاريخ لم يرحم العثمانيين في احتلالهم سابقًا ولن يرحمهم في غزوهم لاحق".

ونشرت صحيفة "الوئام" السعودية أن هناك دعوات في ليبيا منسوبة إلى قياديين سابقين في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، تطالب بنسيان أحقاد الماضي، والتوحد والاصطفاف لمواجهة الغزو التركي القادم لاحتلال البلاد.

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أردوغان مصاب بالجرب

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجرب، حيث إنه يهرش كثيرا ليلا ونهارا ولا يعرف كيف يعالج نفسه.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تركيا بلد الأمراض ولا يوجد بها علاج لتلك الأمراض والجرب ينتقل بسرعة النار في الهشيم في مختلف أنحاء تركيا.

وأضاف موسى أن تركيا من المحتمل أن تشهد إصابة الملايين في الأسابيع القليلة المقبلة بالجرب، لأن المسؤولين الأتراك ليسوا متفرغين لعلاج شعبهم ولا يملكون المال اللازم لذلك، محذرًا كل المواطنين غير الأتراك من دخول تركيا والسفر إليها .