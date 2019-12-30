كارتيرون: الفرص المهدرة للزمالك لم أشاهدها في مسيرتي الكروية

قال مدرب الزمالك، باتريس كارتيرون، إن كا يحدث معه في الفريق الأبيض يعتبر حالة يعيشها، لأول مرة في مسيرته.

وذكر كارتيرون، في حوار مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "طوال مسيرتي التدريبية، لم أر فريقا يخلق أكثر من 15 فرصة في مباراة واحدة، ويخرج متعادلا بنتيجة 1-1"، مضيفا "لم أعش أبدا حالة كهذه".

وعن التعادل أمام زيسكو يونايتد في زامبيا بالجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، ذكر المدرب الفرنسي "فخور بفريقي، لقد لعبنا مباراة صعبة في الدوري يوم الثلاثاء الماضي، ثم سافرنا إلى زامبيا في نفس الليلة".

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وتابع "كنت أعلم أنه تنتظرنا تحديات على المستوى البدني في مباراة زيسكو، لكن كنا أقوياء، وتنافسنا بكل جدية، وخلقنا فرصا، مما أسعدني، ولكن للأسف لم نترجمها إلى أهداف".

وأردف قائلا "الآن نملك 4 نقاط ونحتل مركزا جيدا، لقد ارتفعت روحنا المعنوية، ونتطلع لتنظيم صفوفنا بعد العودة إلى مصر".

وختم حديثه بالقول "علينا العمل لحل أزمة إهدار الفرص".

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متأخرا بفارق 3 نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الذي تعادل بالنتيجة ذاتها خارج أرضه مع بريميرو أوغوستو الأنغولي.