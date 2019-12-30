قال مدرب الزمالك، باتريس كارتيرون، إن كا يحدث معه في الفريق الأبيض يعتبر حالة يعيشها، لأول مرة في مسيرته.
وذكر كارتيرون، في حوار مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "طوال مسيرتي التدريبية، لم أر فريقا يخلق أكثر من 15 فرصة في مباراة واحدة، ويخرج متعادلا بنتيجة 1-1"، مضيفا "لم أعش أبدا حالة كهذه".
وعن التعادل أمام زيسكو يونايتد في زامبيا بالجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، ذكر المدرب الفرنسي "فخور بفريقي، لقد لعبنا مباراة صعبة في الدوري يوم الثلاثاء الماضي، ثم سافرنا إلى زامبيا في نفس الليلة".
وتابع "كنت أعلم أنه تنتظرنا تحديات على المستوى البدني في مباراة زيسكو، لكن كنا أقوياء، وتنافسنا بكل جدية، وخلقنا فرصا، مما أسعدني، ولكن للأسف لم نترجمها إلى أهداف".
وأردف قائلا "الآن نملك 4 نقاط ونحتل مركزا جيدا، لقد ارتفعت روحنا المعنوية، ونتطلع لتنظيم صفوفنا بعد العودة إلى مصر".
وختم حديثه بالقول "علينا العمل لحل أزمة إهدار الفرص".
ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متأخرا بفارق 3 نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الذي تعادل بالنتيجة ذاتها خارج أرضه مع بريميرو أوغوستو الأنغولي.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون: الفرص المهدرة للزمالك لم أشاهدها في مسيرتي الكروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.