أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية
بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية
نجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .
انتهت مباراة فريقى طلائع الجيش وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول وتعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم باستاد أسوان الرياضى.
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اتحاد الكرة : لم يصلنا خطاب أمني بتأجيل مباريات الجولة الـ11 بسبب رأس السنة
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يصلنا أى مخاطبات رسمية من قبل الجهات الأمنية تفيد بتأجيل مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز ، بسبب احتفالات رأس السنة ، مؤكداً أن المباريات حتى الآن فى موعدها ولا نية لتأجيلها من قبل اتحاد الكرة.
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بعثة الزمالك تصل إثيوبيا فى رحلة العودة إلى القاهرة بعد نقطة زيسكو
وصلت بعثة الزمالك إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا استعدادا للعودة إلى القاهرة حيث تمكث البعثة ترانزيت لمدة 45 دقيقة دقيقة بعدها تستقل الطائرة القادمة إلى القاهرة لتصل البعثة في الواحدة والنصف فجر الإثنين، والتقى الزمالك أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
حازم إمام يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان
تأكد استمرار غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى الخميس المقبل، فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وبذلك يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الدفع بمحمد عبد السلام فى هذا المركز نظرا لغياب محمد عبد الغنى أيضا عن اللقاء المقبل للإيقاف.
أسوان يرفض استقالة مجدى عبد العاطى بعد التعادل مع الطلائع
تمسك مسؤولو أسوان باستمرار مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق بعدما تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة فريقه مع طلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .
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