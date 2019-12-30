اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية

بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .

بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية

 

أسوان يتعادل مع الطلائع فى الدورى بهدف لمثله.. فيديو

 

انتهت مباراة فريقى طلائع الجيش وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول وتعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم باستاد أسوان الرياضى.  

 

أسوان يتعادل مع الطلائع فى الدورى بهدف لمثله.. فيديو

تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الغد في مسابقة الدوري الممتاز حيث يتولى  وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ومحمد الديب حكما رابعا لمباراة  أف سي مصر مع طنطا بينما جاء لقاء الجونة مع الإنتاج الحربي لادارة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد جيدو وسيد نافع وماهر عرابي حكما رابعا.

 

تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا

 

اتحاد الكرة : لم يصلنا خطاب أمني بتأجيل مباريات الجولة الـ11 بسبب رأس السنة

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يصلنا أى مخاطبات رسمية من قبل الجهات الأمنية تفيد بتأجيل مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز ، بسبب احتفالات رأس السنة ، مؤكداً أن المباريات حتى الآن فى موعدها ولا نية لتأجيلها من قبل اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة : لم يصلنا خطاب أمني بتأجيل مباريات الجولة الـ11 بسبب رأس السنة

 

الأهلي يحسم قمة دوري الجمهورية 1999 ويفوز علي الزمالك 2-1

Advertisements
نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 1999، في الفوز على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ19 من دوري الجمهورية، وتقدم الأهلي عن طريق وليد مصطفى فى الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول،،وتعادل الزمالك في بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف محمد فخري الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 75.

 

الأهلي يحسم قمة دوري الجمهورية 1999 ويفوز علي الزمالك 2-1

 

بعثة الزمالك تصل إثيوبيا فى رحلة العودة إلى القاهرة بعد نقطة زيسكو

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا استعدادا للعودة إلى القاهرة حيث تمكث البعثة ترانزيت لمدة 45 دقيقة دقيقة بعدها تستقل الطائرة القادمة إلى القاهرة لتصل البعثة في الواحدة والنصف فجر الإثنين، والتقى الزمالك أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

بعثة الزمالك تصل إثيوبيا فى رحلة العودة إلى القاهرة بعد نقطة زيسكو

 

حازم إمام يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان

تأكد استمرار غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى الخميس المقبل، فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وبذلك يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الدفع بمحمد عبد السلام فى هذا المركز نظرا لغياب محمد عبد الغنى أيضا عن اللقاء المقبل للإيقاف.

حازم إمام يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان

 

أسوان يرفض استقالة مجدى عبد العاطى بعد التعادل مع الطلائع

تمسك مسؤولو أسوان باستمرار مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق بعدما تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة فريقه مع طلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين  ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .  

أسوان يرفض استقالة مجدى عبد العاطى بعد التعادل مع الطلائع

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا