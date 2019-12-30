أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية

بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .

أسوان يتعادل مع الطلائع فى الدورى بهدف لمثله.. فيديو انتهت مباراة فريقى طلائع الجيش وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول وتعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم باستاد أسوان الرياضى.

تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الغد في مسابقة الدوري الممتاز حيث يتولى وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ومحمد الديب حكما رابعا لمباراة أف سي مصر مع طنطا بينما جاء لقاء الجونة مع الإنتاج الحربي لادارة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد جيدو وسيد نافع وماهر عرابي حكما رابعا.