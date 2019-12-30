شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 29 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها رحلة عودة البعثة البيضاء إلى القاهرة عقب انتهاء الفريق من مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى اللقاء الذى جمع الفريقان أمس السبت، فى مدينة ندولا الزامبية، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا بالإضافة إلى تحديد موقف بعض اللاعبين من المواجهة المقبلة أمام أسوان.

الزمالك يكشف تفاصيل رحلة العودة من زامبيا بعد نقطة زيسكو بدورى الأبطال

غادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر اليوم، فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة من مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح غدا، الاثنين، بعد خوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات. وتعادل الزمالك مع بطل زامبيا بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين في المجموعة التى يتصدرها مازيمبى الكونغولى بـ7 نقاط.

كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك راحة غدا بعد عودة البعثة من زامبيا

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة غدا الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل.

Advertisements

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك تعافى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض من الإصابة التى لحقت به فى القدم وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية فى المنافسات المختلفة، سواء فى مباريات الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، ليعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على جهود محمد عبد الشافى بشكل أساسى فى المباريات المختلفة .

يدرس الجهاز الفنى للزمالك، البدائل المختلفة فى الجبهة اليمنى للفريق قبل مواجهة أسوان، المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد تأكد غياب محمد عبد الغنى مدافع الفريق للإيقاف، والذى يعول عليه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مركز الظهير الأيمن. ويغيب محمد عبد الغنى عن الزمالك أمام أسوان لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة فى الجولة العاشرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، لذا يحرص كارتيرون على مراجعة التقرير الطبى الخاص بحازم إمام لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة من عدمه، كما يبدأ المدرب الفرنسى تجهيز محمد عبد السلام مدافع الفريق للمشاركة فى هذا الجانب.

حازم إمام يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان

تأكد استمرار غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى الخميس المقبل، فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وبذلك يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الدفع بمحمد عبد السلام فى هذا المركز نظرا لغياب محمد عبد الغنى أيضا عن اللقاء المقبل للإيقاف.