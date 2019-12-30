شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله لـ" Time sport ": امكانيات بيراميدز تأهله للفوز بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله المدرب العام الجديد لفريق بيراميدز أن الامكانيات المتوفرة لدى اللاعبين تأهلهم للفوز بجميع البطولات التى تشاراك بيها وهم الدورى المصرى و كأس مصر و الكونفدرالية الافريقية .

وأوضح محمود فتح الله خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن جميع لاعبى فريق بيراميدز على قدر المسئولية ولديهم الخبرات مع المواقف الصعبة وهذا ظهر فى مباراة اليوم أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وأشار محمود فتح الله أنه دائما يراهن على اللاعبين على أثبات أنفسهم وأخراج ما لديهم من أمكانيات رغم تغير الاجهزة الفنية الفترة الماضية وأن تم الحديث مع الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفنى الجديد للفريق و معرفة اللاعبين خلال التدريبات اليومين السابقين .

نجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .

Advertisements

تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .