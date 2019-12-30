7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، الأهلي يحسم قمة دوري الجمهورية 1999 ويفوز علي الزمالك 2-1
بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية
نجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .
انتهت مباراة فريقى طلائع الجيش وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول وتعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم باستاد أسوان الرياضى.
تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا
اتحاد الكرة : لم يصلنا خطاب أمني بتأجيل مباريات الجولة الـ11 بسبب رأس السنة
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يصلنا أى مخاطبات رسمية من قبل الجهات الأمنية تفيد بتأجيل مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز ، بسبب احتفالات رأس السنة ، مؤكداً أن المباريات حتى الآن فى موعدها ولا نية لتأجيلها من قبل اتحاد الكرة.
الأهلي يحسم قمة دوري الجمهورية 1999 ويفوز علي الزمالك 2-1
بعثة الزمالك تصل إثيوبيا فى رحلة العودة إلى القاهرة بعد نقطة زيسكو
وصلت بعثة الزمالك إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا استعدادا للعودة إلى القاهرة حيث تمكث البعثة ترانزيت لمدة 45 دقيقة دقيقة بعدها تستقل الطائرة القادمة إلى القاهرة لتصل البعثة في الواحدة والنصف فجر الإثنين، والتقى الزمالك أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
أسوان يرفض استقالة مجدى عبد العاطى بعد التعادل مع الطلائع
تمسك مسؤولو أسوان باستمرار مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق بعدما تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة فريقه مع طلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .
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