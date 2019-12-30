شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يمنح مولوده "أدم" رقم 10 فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، من الجماهير الترحيب بمولوده الجديد "أدم" الذى رٌزق به خلال اليومين الماضيين، وكتب شيكا عبر صفحته على "تويتر": "الحمد علي تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بـ(أدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد ابن التالته يمين"، ومنحه قميص الزمالك الذى يحمل الرقم 10.

ووقع شيكابالا فى غرام "سارة" وهى الفتاة المصرية الكندية التي أغرم بها الفتى الأسمر، وأقدم على الزواج منها، عقب إعلان خطوبته عليها في إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، في ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018 ، في أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادي الزمالك.

وقال شيكابالا عن زوجته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وروى كيف التقى "سارة"، صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتي لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: "هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة".

وتابع: "أول مرة كنت أشوفها وأنا في الحاجات دي مبهزرش، حدث الحب من توصيلة" وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.

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وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا استعدادا للعودة إلى القاهرة حيث تمكث البعثة ترانزيت لمدة 45 دقيقة دقيقة بعدها تستقل الطائرة القادمة إلى القاهرة لتصل البعثة في الواحدة والنصف فجر الإثنين، والتقى الزمالك أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك مع زيسكو الزامبى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى مدينة ندولا الزامبية، بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

وغادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر اليوم ووصلت إلى أديس أبابا، تمهيدا للعودة إلى القاهرة حيث سيحصل الفريق على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.

وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات.