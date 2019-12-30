شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى: أطالب الإسماعيلى بالرحيل وأملك عرض من أحد أندية دورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باهر المحمدى قائد فريق الاسماعيلى أن لديه عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أحدهم من أحد اندية أوروبية مشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروربا و الاخر خليجى .

وأوضح باهر المحمد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه يرفع الحرج عن مجلس ادارة نادى الاسماعيلى و يطالب بالرحيل خلال المرحلة المقبلة وهذا طلب مشروع له فى الانتقالات الشتوية القادمة .

وأشار باهر المحمدى أنه يوجد حملة كبيرة من جمهور الاسماعيلى ضدده وحمل أشارة القيادة مسئولية كبيرة عليه عقب ما كان بطل لديهم وأنه قام بالمشاركة فى مباراة الجزيرة الاماراتى رغم وفاة عمه .

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حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيما بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " .

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.