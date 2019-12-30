شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر لـ سوبر كورة: محمد صلاح يتميز بالإنجازات لكن الخطيب مجاش زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشوار كبير لعلي ماهر نجم الكرة المصرية السابق، بدأ بتوجهه مع أحد أصدقائه لنادي الترسانة لتخطفه العين الخبيرة ويصبح واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية على مر العصور، في مشوار تخلله العديد من المطبات، وكان للمايسترو الراحل صالح سليم دور كبير في انتقاله للأهلي، ومثل الأسطورة محمود الجوهري دوراً كبيراً في تألقه، قبل أن يُنهي محمد سيد بيه حارس القناة السابق مغامرته اكلينيكياً، بعد قيامه بكسر قدمه ليعود علي ماهر من الإصابة ويعلن اعتزاله بعدها، ويبدأ مشوار أخر من النجاح في مجال التدريب.

علي ماهر كشف رأيه في العديد من الملفات الشائكة منها هل صلاح الأفضل أمام الخطيب؟، وهل مصطفي محمد هو بالفعل أمل هجوم مصر؟، ولماذا تراجع مستوى أزارو؟ ورأيه فى مستوى الأهلي مع فايلر، وسبب تراجع الزمالك وأزمة المنتخب الفنية؟ وغيرها من الأراء القوية والتي كشف عنها النقاب في حواره لـ سوبر كورة..

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وقال على ماهر: "الخطيب كان في مجلس الإدارة وكان يتابع التدريبات على فترات، فأنا أحب الخطيب وحتى الأن بجيب ماتشاته واتفرج عليها استايل الخطيب مش موجود فأول مرة أشوف لاعب بيوقف الكرة في الهواء فهذا أمر صعب ومفيش لاعب دلوقتي يعرف يعمل كدا وبيعدي في واحد على واحد من أي حد، فهو لاعب بمثابة الحلمن فهو يلعب بكلتا القدمين وبرأسه وحريف وهداف ومهاري وبصير وبيرفع كرات عرضية من يفعل كل ذلك حالياً؟