مانشستر سيتي يضرب شيفيلد يونايتد بثنائية ويحي أمال العودة من بعيد 

الأحد 29 ديسمبر 2019

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مهماً بثنائية نظيفة ضد ضيفه شيفيلد يونايتد، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



مانشيستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

بدأت أبناء المدرب جوارديولا المباراة بسيطرة تامة على منطقة وسط الملعب وامتلاك الكرة في أغلب أوقات المباراة ولكن لم تسفر فرص السيتي على مرمى المضيف شيفيلد عن أية أهداف طوال أحداث الشوط الأول الذي انتهى سلبياً بدون أهداف.

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شوط ثاني بمذاق مختلف

سيطرة الضيوف استمرت في شوط المباراة الثاني ونجح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في افتتاح أول أهداف المباراة في الدقيقة الدقيقة 52 ، قبل أن يضاعف زميلة لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للسيتيزين عند الدقيقة 82 من عمر المواجهة لينهي اللقاء بفوز أبناء جوارديولا بثنائية وإحياء آمال العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي اقترب المتصدر ليفربول من حسمه بعد فوزه في الجولة ذاتها على فريق ولفرهامتون بهدف نظيف.

ترتيب مانشيستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، وتجمد رصيد شيفيلد عند 29 نقطة، وبقي الثامن