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تصريحات مثيرة من مدرب أرسنال بعد الهزيمة أمام تشيلسي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

تلقي أرسنال خسارة موجعة أمام نظيره تشيلسي في لقاء الديربي بعد بالخسارة ٢/١ في الأسبوع العشرين في إطار منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" 

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وقال "مايكل أرتيتا " المدير الفني الجديد للجانرز  أنه غير سعيد لتلقي الهزيمة أمام تشيلسي في الديربي ومحبط بعد الهزيمة بعد التقدم بهدف والإقتراب من تحقيق الفوز .

وأضاف أرتيتا ؛ أنه سعيد بالعديد من الأشياء التي رأها وكيفية تطبيق اللاعبين التعليمات بشكل صحيح وأن الفوز سيأتي لا محالة .

ويتجمد رصيد الأرسنال عند النقطة ٢٤ في المركز ال١٢، بينما يبقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة .

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