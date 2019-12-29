تصريحات مثيرة من مدرب أرسنال بعد الهزيمة أمام تشيلسي 

الأحد 29 ديسمبر 2019

تلقي أرسنال خسارة موجعة أمام نظيره تشيلسي في لقاء الديربي بعد بالخسارة ٢/١ في الأسبوع العشرين في إطار منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج"

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وقال "مايكل أرتيتا " المدير الفني الجديد للجانرز أنه غير سعيد لتلقي الهزيمة أمام تشيلسي في الديربي ومحبط بعد الهزيمة بعد التقدم بهدف والإقتراب من تحقيق الفوز .

وأضاف أرتيتا ؛ أنه سعيد بالعديد من الأشياء التي رأها وكيفية تطبيق اللاعبين التعليمات بشكل صحيح وأن الفوز سيأتي لا محالة .

ويتجمد رصيد الأرسنال عند النقطة ٢٤ في المركز ال١٢، بينما يبقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة .