- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من مدرب أرسنال بعد الهزيمة أمام تشيلسي والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
تلقي أرسنال خسارة موجعة أمام نظيره تشيلسي في لقاء الديربي بعد بالخسارة ٢/١ في الأسبوع العشرين في إطار منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج"
وقال "مايكل أرتيتا " المدير الفني الجديد للجانرز أنه غير سعيد لتلقي الهزيمة أمام تشيلسي في الديربي ومحبط بعد الهزيمة بعد التقدم بهدف والإقتراب من تحقيق الفوز .
وأضاف أرتيتا ؛ أنه سعيد بالعديد من الأشياء التي رأها وكيفية تطبيق اللاعبين التعليمات بشكل صحيح وأن الفوز سيأتي لا محالة .
ويتجمد رصيد الأرسنال عند النقطة ٢٤ في المركز ال١٢، بينما يبقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من مدرب أرسنال بعد الهزيمة أمام تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.