شكرا لقرائتكم خبر عن رحبوا بـ آدم.. إعلان مميز من شيكابالا عن مولوده الجديد «ابن التالتة يمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، عن مولوده الجديد آدم. وكتب «شيكابالا» على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة: «الحمد على تمام النعمة وإكتمال المنة، رزقت بـ(أدم)، رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد ابن التالته يمين».

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