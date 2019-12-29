شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاصة» يرهن الإفراج عن المستحقات بتعطيل الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رهن مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، الإفراج عن مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين، الأربعاء المقبل، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وكانت إدارة النادى قد قررت تجميد مستحقات اللاعبين بناء على اتفاق مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق، بسبب تراجع مستوى النتائج والأداء منذ انطلاق مباريات الدورى الممتاز.

فيما كثف الجهاز الفنى من الجلسات النفسية مع اللاعبين على مدار الأيام الماضية، طالبهم خلالها بضرورة نسيان الفترة الماضية والتركيز فى مواجهة الأهلى، والتى يعتبرها الجهاز الفنى طوق النجاة من سلسلة النتائج السلبية التى يحققها الفريق، لاسيما أن الفوز أو التعادل على أقصى تقدير أمام الأهلى سيمنح اللاعبين دفعة معنوية خلال المباريات المقبلة لبطولة الدورى الممتاز.