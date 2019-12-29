قرار حاسم من زيدان بشأن نجوم الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية تمسك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز وعدم السماح له بالرحيل عن النادي في يناير القادم .



ويري زيزو أن اللاعب سوف يعطي الإضافة القوية مع الفريق في النصف الثاني من الموسم ، وقد قرر زيدان في بداية الموسم عدم رحيل الكولومبي لضرورة الإعتماد عليه فيما هو قادم .

ويتعرض خاميس رودريجيز لسوء حظ كبير مع ريال مدريد بسبب الإصابات المتكررة له ، حيث قد عاد إلي الملكي بعد إعارته موسمين للعملاق الباڤاري بايرن ميونخ .