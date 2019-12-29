شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الجولة الـ 11 من الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الغد في مسابقة الدوري الممتاز حيث يتولى وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ومحمد الديب حكما رابعا لمباراة أف سي مصر مع طنطا بينما جاء لقاء الجونة مع الإنتاج الحربي لادارة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد جيدو وسيد نافع وماهر عرابي حكما رابعا.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يصلنا أى مخاطبات رسمية من قبل الجهات الأمنية تفيد بتأجيل مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز ، بسبب احتفالات رأس السنة ، مؤكداً أن المباريات حتى الآن فى موعدها ولا نية لتأجيلها من قبل اتحاد الكرة.

تابع مسئولو اتحاد الكرة ، أن الأمن لم يطلب شفويا تأجيل مباريات الجولة الـ11 كما يتردد ، مؤكدين أن مباريات الجولة الـ11 تم توزيعها على أكثر من يوم كما هو متبع فى معظم مباريات الدوري ،بالتنسيق مع الأمن ، إلى جانب إقامة مباريات الأهلي فى يوم و الزمالك فى يوم ثاني بالتنسيق مع الجهات الأمنية أيضاً قبل إنطلاق مسابقة الموسم الجاري 2019 – 2020 ، للتخفيف على الجهات الامنية فى تأمين المباريات.

وتشهد مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز لقاءات تجمع بين طنطا و نادي مصر وتقام غداً الإثنين باستاد الكلية الحربية

ثم لقاءات بين كلاً من :

30 ديسمبر

الجونة – الإنتاج الحربي

الأربعاء 1 يناير :

الاتحاد السكندري – المقاولون

الإسماعيلي – انبي

مصر المقاصة – الأهلي

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الخميس 2 يناير

حرس الحدود – بيراميدز

المصري – سموحه

الزمالك – أسوان

الجمعة 3 يناير

وادي دجلة – طلائع الجيش.

الأهلي يتصدر جدول الدوري

يتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد خوض 8 مباريات ثم يأتي ثم المقاولون العرب فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات و الاتحاد السكندري فى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة من 10 مباريات و سموحه رابعاً برصيد 17 نقطة من 10 مباريات أيضاً.

كان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد مباريات الدور الأول للدوري و تنتهي يوم 19 فبراير المقبل بمواجهة الأهلي و الزمالك ، على أن يتم تحديد مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.