المصري يقترب من حسم صفقة شاذلى السويس رغم توقيعه للاتحاد والإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو النادي المصري البورسعيدى من حسم صفقه حسن الشاذلي ظهير أيمن منتخب السويس فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ويراهن مسئولو المصري علي حسم الصفقه لصالحهم بعد تواصلهم مع نظراءهم فى السويس والاتفاق علي الحصول علي الاستغناء الخاص باللاعب رغم حصول ناديي الاتحاد السكندري والاسماعيلي علي توقيع اللاعب منذ أيام . الجدير بالذكر أن المدير الفني السابق لمنتخب السويس ورئيس قطاع الناشئين الحالي للنادي المصري هو من رشح الشاذلي لايهاب جلال من أجل انضمامه للفريق البورسعيدي في يناير الجاري.

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