شكرا لقرائتكم بعد العروض الأوروبية .. الأهلى يُحصن فايلر بوعد الموسمين وشرط دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستوى استثنائي يقدمه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وينتهي عقد فايلر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الوقت الذي لا يحتوي عقد المدرب السويسري على أي شروط جزائية مع امكانية تجديد العقد حال موافقة الطرفيين.

وعلم الخليج 365 أن فايلر تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي من أحد الأندية السويسرية ونادي بلجيكي أخر، وهو الأمر الذي وصل لمسامع مسئولي الأهلي الذين دخلوا في مفاوضات مبكرة لتجديد عقد الثعلب السويسري قبل أن يرحل لنادي أخر بنهاية الموسم.

ويشترط مسئولو الأهلي فوز فايلر ببطولة دوري أبطال افريقيا لتجديد عقده، في الوقت الذي تخطط إدارة الأهلي لتجديد عقد فايلر لمدة موسمين وليس موسم واحد ،خاصة في ظل وجود اقتناع كبير بإمكانيات فايلر الفنية.