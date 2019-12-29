شكرا لقرائتكم شيكابالا يمنح مولوده الجديد الرقم 10 ولقب "ابن التالتة يمين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك من الجماهير الترحيب بمولوده الأول أدم والذى رٌزق به خلال اليومين الماضيين.

وكتب شيكا عبر صفحته على "تويتر" :" الحمد علي تمام النعمة وإكتمال المنة رزقت بـ(أدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد ابن التالته يمين".

ووقع شيكابالا فى غرام "سارة" وهى الفتاة المصرية الكندية التي أغرم بها الفتى الأسمر، وأقدم على الزواج منها، عقب إعلان خطوبته عليها في إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، في ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018 ، في أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادي الزمالك.

وقال شيكابالا عن زوجته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وروى كيف التقى "سارة"، صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتي لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة».

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وتابع: «أول مرة كنت أشوفها وأنا في الحاجات دي مبهزرش، حدث الحب من توصيلة" وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.

شيكا