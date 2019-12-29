شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تغرم النصر وأهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر ونادي الأهلي أمام فريقي العدالة وضمك في الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان لجنة الانضباط: تأخر إداري النصر في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة سبع دقائق كما تأخر الفريق في الدخول إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل بداية الشوط الثاني ما أدى إلى تأخر بدء المباراة لدقيقتين وتأخر انطلاق الشوط الثاني دقيقة ونص، وتم إلزام النصر بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف و625 ريال. وتم تغريم أرنالو مانويل، مساعد مدرب النصر، 20 ألف ريال بعد التدخين داخل الملعب.

وغرمت اللجنة أهلي جدة بعد تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها22 ألف و500 .