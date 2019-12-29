شكرا لقرائتكم دورتموند يستغل تراجع لايبزيغ ويتعاقد مع النرويجي هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مع النرويجي الدولي آرلينغ هالاند، البالغ من العمر 19 عاماً، قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وخطف اللاعب الذي انتقل إلى سالزبورغ قادماً من مواطن مولده، الأنظار هذا الموسم، إذ أحرز 22 هدفاً مع الفريق في مسابقة الدوري وكذلك دوري أبطال أوروبا، قبل أن يوقع معه العملاق الألماني بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وينضم هالاند إلى دورتموند يوم الجمعة المقبل قبل سفر الفريق يوم السبت لبدء معسكره في ماربيلا بإسبانيا.