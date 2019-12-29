شكرا لقرائتكم ديفيد مويس يقترب من تدريب وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد نادي وست هام يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال ساعات للإعلان عن تعيين ديفيد مويس مدرباً جديداً للفريق خلفاً لمانويل بيلغريني.

وأقال وست هام بيلغريني من منصب المدير الفني في أعقاب الهزيمة على أرضه أمام ليستر سيتي الوصيف بهدفين مقابل هدف مساء السبت.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" فإن وست هام سيعلن خلال ساعات عن تعيين مويس مدربا جديدا له.

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وسبق لمويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، تدريب وست هام في نوفمبر 2017 في أعقاب إقالة سلافن بيليتش، واستمر في منصبه لستة أشهر.

وذكر وست هام في بيان له عبر موقعه الإلكتروني مساء السبت أن مجلس إدارة النادي وجه الشكر لبيلغريني على الأشهر الـ18 الماضية التي تولى فيها تدريب الفريق.

ويحتل وست هام المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.