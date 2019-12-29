رونالدو يحصد جائزة "غلوب سوكر" والهلال أفضل نادٍ عربي









اسماء السيد - حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي جائزة افضل لاعب لعام 2019 المقدمة من "غلوب سوكر" في الحفل الذي اقيم الاحد في دبي، فيما اختير ليفربول الانكليزي بطل اوروبا افضل ناد.

وهذه المرة السادسة والرابعة على التوالي التي يحرز فيها رونالدو (34 عاما) الجائزة التي تقام منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الاندية الاوروبية، وتكرم ابرز المنتمين الى كرة القدم من اندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

وتفوق رونالدو الفائز في 2019 مع منتخب بلاده بالنسخة الاولى من دوري الامم الاوروبية ومع ناديه يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي على الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).

واستحق ليفربول جائزة افضل ناد بعدما توج في حزيران/يونيو 2019 بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في النهائي على مواطنه توتنهام 2-صفر، وبكأس السوبر الاوروبي على حساب مواطنه تشيلسي(5-4 بركلات الترجيح) وكأس العالم للاندية على حساب فلامنغو البرازيلي 1-صفر.

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واستأثر متصدر الدوري الانكليزي الممتاز حاليا بالحصة الاكبر من الجوائز بفوز مدربه الالماني يورغن كلوب، وحارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر بجائزتي افضل مدرب وحارس مرمى على التوالي.

ونال البرتغالي جواو فيليكس المنتقل في الصيف الى اتلتيكو مدريد الاسباني قادما من بنفيكا جائزة افضل لاعب شاب، والويلزي ريان غيغي المدرب الحالي لمنتخب بلاده والذي لعب طوال مشواره الاحترافي مع مانشستر يونايتد الانكليزي بجائزة افضل مسيرة للاعب.

وفي الجوائز الاخرى، فازت الفرنسية ستيفاني فرابارت بجائزة افضل حكم، والبرتغالي جورجي مينديش بأفضل وكيل أعمال في العام للمرة العاشرة منذ انطلاق الجائزة، والبوسني ميراليم بيانيتش ( يوفنتوس) افضل صانع العاب، والانكليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي) بلقب افضل لاعبة.

وبالنسبة للجوائز الخاصة بالكرة العربية، فاز الهلال السعودي بطل اسيا بجائزة افضل ناد، والمغربي عبد الرزاق حمدالله (النصر السعودي) بافضل لاعب، ومواطنه اشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الالماني) بلقب افضل لاعب شاب.