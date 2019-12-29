راندولف يضع حدا لمسيرة دامت 17 عاما









اسماء السيد - وضع لاعب الارتكاز زاك راندولف حدا لمسيرته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن 38 عاما، وذلك بعد أن كان من نجومه طيلة 17 موسما.

وقال راندولف السبت في حسابه على تويتر "لقد أعطيت كل شيء لهذه الرياضة، وهي أعطتني الكثير".

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وبدأ راندولف الذي سجل خلال مسيرته في الدوري 18578 نقطة مع 10208 متابعات إلا أن مباراته الأخيرة تعود الى 19 اذار/مارس 2018، مشواره في "أن بي أيه" عام 2001 عندما انتدبه بورتلاند ترايل بلايزرز كالخيار رقم 19 في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لاستقدام لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري.

ودافع راندولف عن ألوان بورتلاند حتى 2007 قبل الانتقال الى نيويورك نيكس (2007-2008) ثم لوس أنجليس كليبيرز (2008-2009) وممفيس غريزليز (2009-2017) وأخيرا ساكرامنتو كينغز (2017-2019).

وشارك راندولف في مباراة كل النجوم "أول ستارز" الاستعراضية عامي 2010 و2013 وخاض الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" سبع مرات متتالية في صفوف ممفيس بين 2011 و2017، ووصل مع الأخير الى نهائي المنطقة الغربية عام 2013 للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي.