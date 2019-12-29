بيراميدز يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في كأس الاتحاد الافريقي

اسماء السيد - نفرد بيراميدز المصري بصدارة المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة بفوزه المستحق على مضيفه ومواطنه المصري بنتيجة 2-1 الاحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
سجل للفائز الغاني جون انتوي (54) والبديل دودو الجباس (83)، وللخاسر البوركيني سعيدو سيمبوري (72 من ركلة جزاء).
ورفع بيراميدز الذي وضع قدما في الدور ربع النهائي رصيده في صدراة مجموعته إلى 9 نقاط، في حين تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.
على ستاد الاسكندرية، وبعد شوط أول غابت عنه المتعة والاثارة وانعدمت الخطورة على المرميين، تبدلت الحال مع بداية الشوط الثاني، بعدما تحرر لاعبو بيراميدز من حذرهم الدفاعين فمرر عمر العيوني كرة عرضية حولها أنتوي رأسية بجانب المرمى (52)، قبل أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين بعد عرضية من اسلام عيسي وتسديدة في شباك احمد مسعود (54).
ضغط المصري سعيا لإدراك التعادل، واحتسب الحكم التونسي هشام قيراط ركلة جزاء للمصري، انبرى لها بنجاح سيمبوري وسددها في منتصف المرمى محرزا هدف التعادل لفريقه (72).
وانتزع بيراميدز النقاط الثلاث بفضل البديل الجباس بخلفية مزدوجة سكنت الزاوية اليمنى لمرمي مسعود (83).
ملخص واهداف مباراة المصري وبيراميدز:
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