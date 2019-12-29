التعاون يقيل مدربه البرتغالي باولو سيرجيو









اسماء السيد - أعلن نادي التعاون السعودي رسميا الأحد إقالة البرتغالي باولو سيرجيو من منصب المدير الفني للفريق بالتراضي.

وقدم مجلس إدارة التعاون الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

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وأوضح التعاون في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر" "أن مجلس الإدارة كلف عبدالله عسيري بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويساعده أمين عمر مدرب الناشئين".

وكان التعاون الذي يحتل المركز السادس ب 22 نقطة خسر مباراته الأخيرة أمام الاتفاق صفر-1 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي وينتظر الفريق لقاء السوبر السعودي أمام النصر في الرابع من كانون الثانتي/يناير.

وبات باولو سيرجيو ثامن مدرب يقال من منصبه هذا الموسم في الدوري المحلي حيث سبقه الكرواتي برانكو إيفانكوفيش مع الأهلي ومواطنه ماريو سينانوفيتش مع الوحدة والتونسي محمد الكوكي مع ضمك ومواطنيه فتحي الجبال مع الفتح وإسكندر القصري مع العدالة، فيما اقال الاتحاد التشيلي لويس سييرا وأنهى الشباب ارتباطه بالأرجنتيني خورخي ألميرون.