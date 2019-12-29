شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حمزة يحصل على بطولة الجمهورية للجمباز تحت 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حمزه أحمد جلال على الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز تحت 8 سنوات رجال والتي اقيمت في نادى المقاولين العرب ويلعب حمزة في نادى التوفيقية تحت قيادة المدير الفني محمود الضو ومحمود سعد كابتن الفريق وسمير بركات وعمر عاطف مساعدين لكابتن الفريق Advertisements كان أبطال نادى الشرقية فى لعبة الجمباز، قد نجحوا فى تحقيق 13 ميدالية مختلفة فى بطولة الجمهورية فنى رجال تحت 8 سنوات، والتى أقيمت بنادى المقاولون العرب . وحصد 11 لاعباً المركز الأول والميدالية الذهبية وهم كريم محمد السعيد، مالك محمد السيد، محمد أحمد يوسف، عمر أحمد جيمى عبد السلام، عبد الرحمن محمد عمر بن الخطاب، أدهم شريف محمد، زياد أحمد سامى، سيف الإسلام عبد الحميد، يوسف كريم عبد الله، يس عمرو شعبان، مروان مأمون حسين، بينما حصد لاعبان المركز الثانى والميدالية الفضية وهم حسن محمد حسن، سيف الدين محمد. يذكر أن الجهاز الفنى للفريق يتكون من الكابتن خالد محمد نور الدين مدير فني، والكابتن أحمد السيد ذكى مدرب مساعد والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إدارى اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضى للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

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