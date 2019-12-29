شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الحبس على ذمة التحقيقات.. عرض مدرب الأثقال ومساعده على النيابة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف على مرزوق الحكم الدولى لرفع الاثقال وأحد أفراد جبهة المعارضة فى الاتحاد على مثول محمد موسى الديب مدرب منتخب الأثقال ومساعده محمد حسنى على النيابه يوم الثلاثاء.

وقال مرزوق ان كلا الثنائى متواجدان فى قسم أول مدينة نصر للحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير فى توقيعات اللاعبين للحصول على مكملات غذائية بعدما تقدم عدد منهم بشكوى فى وزارة الرياضة .

تسيطر حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية مؤخرا تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

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وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين..يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 مما تسبب فى إيقاف الإتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

و يبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل و الذى أعلن إعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020 .