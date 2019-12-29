حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية بيراميدز يهزم المصرى 2 / 1 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية أسوان يتعادل مع الطلائع فى الدورى بهدف لمثله.. فيديو تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا اتحاد الكرة : لم يصلنا خطاب أمني بتأجيل مباريات الجولة الـ11 بسبب رأس السنة الأهلي يحسم قمة دوري الجمهورية 1999 ويفوز علي الزمالك 2-1 Advertisements لاعب الأهلى يروى لـ سوبر كورة تفاصيل خناقة قمة الناشئين وسبب وقوفه على الكرة بعثة الزمالك تصل إثيوبيا فى رحلة العودة إلى القاهرة بعد نقطة زيسكو حازم إمام يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان أسوان يرفض استقالة مجدى عبد العاطى بعد التعادل مع الطلائع

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