شكرا لقرائتكم خبر عن شرط إفريقى ووعد الموسمين.. سوبر كورة يكشف تفاصيل خطة الأهلى لتحصين عقد فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى استثنائي يقدمه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وينتهي عقد فايلر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الوقت الذي لا يحتوي عقد المدرب السويسري على أي شروط جزائية مع امكانية تجديد العقد حال موافقة الطرفيين.

وعلم سوبر كورة أن فايلر تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي من أحد الأندية السويسرية ونادي بلجيكي أخر، وهو الأمر الذي وصل لمسامع مسئولي الأهلي الذين دخلوا في مفاوضات مبكرة لتجديد عقد الثعلب السويسري قبل أن يرحل لنادي أخر بنهاية الموسم.

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استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم (الأحد) استعدادا لمواجهة مصر المقاصة ، بدون الحصول على راحة عقب الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي مرانا خفيفا حتى لا يتعرضون للاجهاد، بينما خاض باقي اللاعبين المران بالكامل.

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