شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدورى المصري اليوم الأحد 29/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هداف بطولة الدورى المصرى الممتاز، مازال عبد لله السعيد لاعب بيراميدز يتصدره بعد إقامة مباراة اليوم الأحد 29/12/2019 ، حيث استضاف فريق أسوان نظيره طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل الذي جمع الفريقين من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، ويحتل عبد الله السعيد المركز الأول برصيد 9 هدف ، ومحمد الشريف لاعب انبي المركز الثاني برصيد 7 أهداف .

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره أسوان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فى اللقاء المؤجل الذي جمع الفريقين من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز باستاد أسوان الرياضى، حيث تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول وتعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من نفس الشوط، وحاول عمرو جمال مهاجم الطلائع تسجيل هدف وترك بصمة خلال المباراة إلا أنه أهدر الكثير من الفرص، والتى كانت كفيلة بحسم النتيجة للطلائع بأريحية، ولم يتمكن من تسديد الكرة على مرمى الفريق المنافس وأضاع ثلاث هجمات خطيرة فى الشوط الأول كانت كفيلة بخروج الطلائع فائزا فى تلك المباراة.

ورفع أسوان رصيده الى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات ، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 ، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

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وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له فى البطولة المحلية على حساب أسوان اليوم، إلا أنه أخفق فى ذلك، وكان أول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس.

وظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيى المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير ألفنى لأسوان خاصة أن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر.