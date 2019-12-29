تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الغد في مسابقة الدوري الممتاز حيث يتولى وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ومحمد الديب حكما رابعا لمباراة أف سي مصر مع طنطا بينما جاء لقاء الجونة مع الإنتاج الحربي لادارة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد جيدو وسيد نافع وماهر عرابي حكما رابعا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة ، أن الأمن لم يطلب شفويا تأجيل مباريات الجولة الـ11 كما يتردد ، مؤكدين أن مباريات الجولة الـ11 تم توزيعها على أكثر من يوم كما هو متبع فى معظم مباريات الدوري ،بالتنسيق مع الأمن ، إلى جانب إقامة مباريات الأهلي فى يوم و الزمالك فى يوم ثاني بالتنسيق مع الجهات الأمنية أيضاً قبل إنطلاق مسابقة الموسم الجاري 2019 – 2020 ، للتخفيف على الجهات الامنية فى تأمين المباريات. وتشهد مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز لقاءات تجمع بين طنطا و نادي مصر وتقام غداً الإثنين باستاد الكلية الحربية

ثم لقاءات بين كلاً من :30 ديسمبر طنطا – اف سي مصر الجونة – الإنتاج الحربيالأربعاء 1 يناير : الاتحاد السكندري – المقاولون الإسماعيلي – انبي مصر المقاصة – الأهلي Advertisements الخميس 2 يناير حرس الحدود – بيراميدز المصري – سموحه الزمالك – أسوان الجمعة 3 يناير وادي دجلة – طلائع الجيش. الأهلي يتصدر جدول الدوري يتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد خوض 8 مباريات ثم يأتي ثم المقاولون العرب فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات و الاتحاد السكندري فى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة من 10 مباريات و سموحه رابعاً برصيد 17 نقطة من 10 مباريات أيضاً. كان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد مباريات الدور الأول للدوري و تنتهي يوم 19 فبراير المقبل بمواجهة الأهلي و الزمالك ، على أن يتم تحديد مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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