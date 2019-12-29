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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يتفق مع تذكرتى على حضور الجماهير تصفيات أفريقيا ب 25 جنيه للفرد والان مع تفاصيل الخبر
ويتواجد منتخب الطائرة فى معسكر حاليا ببلجيكا استعدادا لمنافسات التصفيات التى تقام على أرضه ووسط جمهوره .
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.
ووصلت بعثة منتخب الطائرة الى بلجيكا ظهر أول أمس الجمعة بعد انتهاء معسكر هولندا وخاض مرانا مسائيا ، حيث خاض الفراعنة ودية تجريبية أمس لتجريب اللاعبين .
كان أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة قد أكد على تدخل وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لحل أزمة تأجيل امتحانات ثنائى المنتخب الأول للعبة أحمد سعيد ومحمد عادل بالتوسط لدى وزارة التعليم العالى.
وقال عبد الدايم إن وزارة الرياضة سترسل خطابا لوزارة التعليم العالى من أجل تأجيل الامتحانات الجامعية لثنائى المنتخب الذى يستعد لخوض تصفيات أفريقيا .
ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه .
ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية .
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