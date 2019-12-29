شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد حجم إصابة عمر جابر ومدة غيابه عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري غدًا الاثنين، عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز أشعة على ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري بكأس الكونفدرالية، وخرج على اثرها مصابًا فى الشوط الثاني، وأوضح الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز أن عمر جابر خرج من اللقاء بسبب تعرضه لكدمة في الركبة مشيرًا إلى أن الاشاعة ستوضح مدى الإصابة والعلاج الذي يحتاجه اللاعب في الفترة المقبلة.

تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط . وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى. وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي. ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

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