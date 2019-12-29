شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد وليد صلاح عبد اللطيف يهاجم أحمد بلال بـ"ميكروباص الناشئين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادى الزمالك السابق، على رهان أحمد بلال نجم الأهلى السابق على مبلغ مالى مقابل عدم تسجيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لأهداف لتعرضه لضغوط في إحدى الفترات التي سبقت لقاء فريقه مع بيراميدز في الدورى الذى نجح اللاعب في التسجيل خلاله بأنه يعد بالنسبة له تصريح غريب، قائلاً:"اتصدمت جداً وقولتله عيب، مفروض الطبيعى يقول ربنا يوفقه مش العكس".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف على تصريحاته بلال بأنه لم يره سوى في خسارة الزمالك أمام الأهلى بنتيجة 6 / 1 الشهيرة قائلاً:"هو لعب سنتين في الأهلي لكن أنا التاريخ، وأنا في بوركينا فاسو مع المنتخب كان لسه فيميكروباص وبيروح ناشئين الأهلي، وعيب هو كده عنده مشاكل في تصريحات وأي كلام بيقوله بدون وعي، كان فين وأنا باخد أحسن لاعب في إفريقيا وبحصل على 3 ألقاب دوري متتالية".

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وشدد وليد عبد اللطيف إن عماد متعب نجم الأهلى السابق تحدث عن أحمد بلال ثم تراجع عن حديثه وقاله إنه قائده السابق يعد توجيه من "سوشيال ميديا" الأهلى –وفقا لما قاله-.