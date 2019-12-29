شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف بيراميدز والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية.

تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ويحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.

وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي.

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أعرب الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بتحقيق أول فوز بعد يومين فقط من تولي المهمة، مشيرا إلى أن المصري خصم قوي وعنيد وكان قريبا من الخروج بنقطة، ولكن لاعبوه نجحوا في التسجيل والفوز، وسينظر للمباريات المقبلة، ويتمنى التوفيق مستقبلا وتسجيل الأهداف وحصد النقاط والانتصارات المتتالية. أوضح المدرب أنه شاهد عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم ويعرف كل شيء عن المنافس ووضع الخطة المناسبة، موضحا أن إيريك تراوري غاب عن لقاء الإسكندرية بسبب الإصابة التي يعاني منها، ووجه أنتي تشاتيتش التحية لاعبي فريقه على الأداء والروح العالية في التعامل مع اللقاء، مؤكدًا أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانهم تحقيق الانتصارات والفوز في المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف النادي بحصد البطولات مستقبلا.

هنأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، بيراميدز بالفوز، مؤكدًا أن فريقه خاض اللقاء بشكل مختلف فنيًا وتكتيكا وأدى اللاعبون أداءً جيدا في أغلب فترات اللقاء، ولم يتعرض المصري لأكثر من فرصة، لافتًا إلى أن لاعبو فريقه نجحوا في إيقاف خطورة عبد الله السعيد الذي اختفى تمامًا طوال شوطى المباراة، إلا أن التوفيق حالف بيراميدز. أضاف جلال إنه حاول مفاجأة لاعبي بيراميدز في التشكيل ونجح بالفعل في الشوط الأول وكان الأفضل وكان قريبا من التسجيل، موضحا أنه غير الشكل التكتيكي أكثر من مرة، خاصة وأن اللقاء لم يكن عنيفا بالشكل الكبير، لافتًا إلى أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء، كما ووجه إيهاب جلال التحية لاعبيه على روحهم والأداء الجيد في اللقاء، متنيًا أن يحالفهم التوفيق في لقاء الجولة الرابعة يوم 12 يناير في القاهرة،

مدرب بيراميدز: المصري فريق عنيد ونمتلك لاعبين على أعلى مستوىإيهاب جلال: نجحنا فى إخفاء عبد الله السعيد والتوفيق حالف بيراميدز