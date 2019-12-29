بعد ثلاثية وولفرهامبتون.. سيتي يعود لطريق الانتصارات بضرب شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استعاد فريق مانشستر سيتي طريق الانتصارات محليًا بالفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في لقاء جاء على ملعب "الاتحاد" ضمن المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
بطل الدوري الإنجليزي فشل في الشوط الأول التسجيل أمام شيفيلد حيث كاد الأخير أن يتقدم في النتيجة بعدما سجل ميسيوت هدف فريقه الأول إلى أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.
الشوط الثاني شهد انتفاضة من جانب مانشستر سيتي والذي تقدم عن طريق هدافه سيرجيو أجويرو في الدقيقة 52.
وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق أحرز النجم البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني لفريقه ليحسم نتيجة المباراة لصالح فريقه.
هذا الفوز جعل السيتي يصبح رصيده 41 نقطة ليظل في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن ليفربول.
في المقابل، تراجع شيفيلد إلى المركز الثامن برصيد 29 نقطة بعد تلقيه الخسارة الخامسة هذا الموسم.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي فريق إيفرتون يوم الأربعاء المقبل، في المقابل يخرج شيفيلد لمواجهة ليفربول مساء الخميس المقبل.
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