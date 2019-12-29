بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في مباراة وولفرهامبتون وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
شارك محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، في فوز وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.
وسجل ساديو ماني الهدف الوحيد للمباراة بالدقيقة 44 من أحداثها، بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إلغاء هدف لصالح ولفرهامبتون.
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وفي المقابل بقى ولفرهامبتون برصيد 30 نقطة في المركز الثامن.
في الدقيقة 4 من عمر المباراة، استطاع محمد صلاح أن يحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة اللاعب المصري أتت أعلى من العارضة.
ومرر صلاح كرة رائعة لفيرمينو القادم من الخلف في الدقيقة 19 واستطاع البرازيلي أن ينضم لعمق منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت في الدفاع وذهبت سهلة للحارس.
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