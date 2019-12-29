بيراميدز يفك عقده المصري ويحقق فوزه الأول بعد 8 مواجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على المصري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.
وبتلك النتيجة ينفرد فريق بيراميدز بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يأتي خلفه فريق المصري برصيد 6 نقاط.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحقق خلالها فريق بيراميدز الفوز على المصري البورسعيدي، حيث لم يخسر الأخير في الـ 7 مواجهات السابقة التي جمعتهما محليا.
المصري تمكن من الفوز في 7 مواجهات أمام بيراميدز، بينما خيم التعادل على نتيجة المباراة في 3 مناسبات، لتأتي المباراة الثامنة وتشهد أول فوز لبيراميدز.
المواجهة الأولى جمعت الفريقين في موسم 2014، وكان بيراميدز لا يزال تحتى مسماه القديم" الأسيوطي" وخسر في الدوري أمام المصري بنتيجة(3-1)، بعدها بدأ فريق المصري في ترسيخ العقدة ليسجل فوزا في مايو 2015 بنتيجة هدفين دون رد.
وللمرة الثالثة على التوالي حقق المصري فوز على "الأسيوطي" في موسم 2017 ، اعقبه فوز رابع في عام 2018 بنتيجة (3-1).
وبعد تغيير اسم الاسيوطي إلى مسماه الجديد" بيراميدز" خيم التعادل على مواجهة الفريقين في يناير 2019 بنتيجة (3-3).
وتعادل الفريقين مرة ثانية في الموسم الماضي بنتيجة (1-1)، ليتكرر نفس السيناريو في مواجهة الفريقين في اخر مقابلة بينهما في الدوري المصري.
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