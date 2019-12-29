إيهاب جلال يتحدث عن أسباب خسارة فريقه أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، عن أسباب الخسارة أمام بيراميدز، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الإسكندرية في بطولة الكونفدرالية.

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على المصري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كان هناك بعض العصبية طوال المباراة من جانب بعض اللاعبين أثرت على الأداء".

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وأضاف، أن الهدف الثاني لفريق بيراميدز جاء بسبب أخطاء لفريقه وتوفيق لفريق بيراميدز.

وأوضح، أن إصابة أيزي ايميكا، لاعب المصري، ستبعده لفترة عن التواجد مع الفريق، لكن الفريق يملك سعيدو سيمبوري والذي قدم أداء جيد أمام بيراميدز.

وأشار إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الخسارة، لولا بعض الأخطاء من جانب لاعبيه والتحكيم، مؤكدًا أنه لا تزال المنافسة قائمة في المجموعة.