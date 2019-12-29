أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على وولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز .
وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "الوولفز فريق قوي وجيد جداً، بالشوط الأول سيطرنا تماماً علىالمباراة كما يجب وأدركنا مدى خطورتهم بالهجمات المضادة لذا دافعنا بشكل قوي امامهم ".
وأضاف كلوب: "الوولفز فريق خشن جداً وكان غاضب أمامنا، لقد قلت للاعبي بين الشوطين أن الجميع ضدنا فلنقاتل إذاً" وأكمل: "انا فخور جداً
وأشاد المدرب الألماني بما قدمه ثنائ الفريق لالانا وفينالدوم وقيادة الفريق إلى بر الأمان واقتناص النقاط الثلاثة .
وتابع: "كل فريق سيواجهنا سيُقاتل بأقوى مالديه وعلينا أن نكون مستعدين، من يهتم لعدد النقاط في ديسمبر؟ لنواصل المُضي".
واختتم: "الموسم لم ينتهِ بعد، مازلنا بمنتصف الطريق، مازال هنالك 19 مباراة اخرى وستكون كلها مثل مباراة الليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: وولفرهامبتون فريق قوي للغاية وسنتقاتل لحسم لقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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