مصدر باتحاد الكرة:"المركزي للمحاسبات" رصد مخالفة عمل شيتوس في الأوليمبي ودجلة

رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة قانونية ومالية لوائل رياض شيتوس مدرب منتخب مصر الأوليمبي بسبب عمله وتقاضيه أموالا مع المنتخب ونادي وادي دجلة في وقت واحد.
وأرسل المركزي للمحاسبات ملاحظاته إلى اتحاد الكرة لإبلاغ شيتوس بالأمر باعتباره يعمل في مكانين بوقت واحد ويتقاضى راتبه من اتحاد الكرة عن عمله مع المنتخب الأوليمبيوفي نفس الوقت يعمل مدربا في نادي وادي دجلة ويتقاضى راتبا أيضا، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب محاسبته.
وأكد مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تلقت تقريرا من المركزي للمحاسبات يرصد عددا من المخالفات المالية والإدارية منها عملشيتوس بجهاز المنتخب الأوليمبي ومدربا بنادي وادي دجلة.
وتابع المصدر أن اتحاد الكرة قد يضطر إلى مطالبة مدرب المنتخب بإعادة الأموال التي تحصل عليها من عمله بالمنتخب الأوليمبي في ظل المخالفة المالية الحالية، بجانب مطالبته بتقديم استقالته من تدريب وادي دجلة والتركيز مع المنتخب الأوليمبي فقط أو الاستقالة من جهاز شوقي غريب والتفرغ لعمله بوادي دجلة. ومن المنتظر أن يخاطب اتحاد الكرة شيتوس خلال الساعات القادمة لإبلاغه بالأمر.
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