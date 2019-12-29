مانشستر سيتي يعود لطريق الانتصارات من بوابة شيفيلد يونايتد

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الاتحاد معقل الفريق السماوي في إطار مواجهات الجولة 20 منبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
سجل سيرجيو أجويرو هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 52 ثم أضاف كيفين دي بروين الهدف الثانيفب الدقيقة 82 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يعود السيتي إلى طريق الإنتصارات بعدما خسر أمام وولفرهامبتون في الجولة السابقة ويرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب البريمييرليج.
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