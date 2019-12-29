سعر موحد لتذاكر تصفيات أفريقيا للكرة الطائرة المؤهلة للأولمبياد

أكد أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه تم الاتفاق مع شركة "تذكرتي"، لحضور الجماهير وأسرة الكرة الطائرة للمباريات المؤهله للأولمبياد - بسعر موحد "25" جنيها. الطائرة للمباريات المؤهله للأولمبياد - بسعر موحد "25" جنيها. وتستضيف مصر التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على صالة ستاد القاهرة الدولي رقم 2 أول يناير المقبل ولحجز تذاكر الدخول علي موقع تذكرتي.

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